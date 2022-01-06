Теннисисты сборной Австралии обыграли пару из Франции в матче ATP Cup
16:46
Австралийская пара Джон Пирс/Люк Сэвилл обыграла спортсменов из Франции Фабриса Мартена/Эдуара Роже-Васслена (6:2, 5:7, 11:9) в матче парного разряда турнира ATP Cup.
В параллельной встрече теннисисты сборной Германии Кевин Кравиц/Тим Пюц обыграли канадцев Стивена Диеса/Брэйдена Шнура (6:3, 6:4).
Сидней (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Группа B
Франция — Австралия
Фабрис Мартен/Эдуар Роже-Васслен — Джон Пирс/Люк Сэвилл — 2:6, 7:5, 9:11
Группа C
Германия — Канада
Кевин Кравиц/Тим Пюц — Стивен Диес/Брэйден Шнур — 6:3, 6:4
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