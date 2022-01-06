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Теннисисты сборной Австралии обыграли пару из Франции в матче ATP Cup

16:46
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Австралийская пара Джон Пирс/Люк Сэвилл обыграла спортсменов из Франции Фабриса Мартена/Эдуара Роже-Васслена (6:2, 5:7, 11:9) в матче парного разряда турнира ATP Cup.

В параллельной встрече теннисисты сборной Германии Кевин Кравиц/Тим Пюц обыграли канадцев Стивена Диеса/Брэйдена Шнура (6:3, 6:4).

Сидней (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Группа B

Франция — Австралия

Фабрис Мартен/Эдуар Роже-Васслен — Джон Пирс/Люк Сэвилл — 2:6, 7:5, 9:11

Группа C

Германия — Канада

Кевин Кравиц/Тим Пюц — Стивен Диес/Брэйден Шнур — 6:3, 6:4

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Виктория Кравченко все материалы автора
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