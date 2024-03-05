Медведев и Циципас провели совместную тренировку

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Россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас провели совместную тренировку перед турниром серии ATP 1000 в Индиан-Уэллс (США).

По итогам жеребьевки основной сетки «мастерса» Медведев сыграет с победителем матча первого круга Флавио Коболли (Италия) — Роберто Карбальес Баэна (Испания).

Турнир в штате Калифорния пройдет с 6 по 17 марта.

Медведев должен справиться с раздражением. Россиянину будет непросто подтвердить класс в Индиан-Уэллсе