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5 марта, 11:59

Медведев и Циципас провели совместную тренировку

Руслан Минаев
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Россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас провели совместную тренировку перед турниром серии ATP 1000 в Индиан-Уэллс (США).

По итогам жеребьевки основной сетки «мастерса» Медведев сыграет с победителем матча первого круга Флавио Коболли (Италия) — Роберто Карбальес Баэна (Испания).

Турнир в штате Калифорния пройдет с 6 по 17 марта.

Медведев должен справиться с раздражением. Россиянину будет непросто подтвердить класс в Индиан-Уэллсе

Теннис
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
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