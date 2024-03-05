Журова: «Это политики против того, чтобы видеть российский флаг на соревнованиях»

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала отсутствие российского флага на теннисных турнирах.

Ранее в одном из аккаунтов ATP в соцсетях иностранные болельщики потребовали вернуть российский флаг на соревнования.

«Это политики против того, чтобы видеть российский флаг на соревнованиях, а люди реально не против. Поэтому они напридумывали сами, что люди против, но это не так. А теннис — одна единственная федерация, которая достаточно последовательно и жестко ведет свою политику. И штрафуют их, не дают возможности никому бойкотировать ничего. Они всем все объяснили, что у нас спорт, да, нейтральный статус, но все же. Насколько я знаю, наши дети в той же Америке выступают с российскими флагами в теннисе. До определенного возраста у них флаги присутствуют, пока нет уже запрета МОК. Потому что на детей МОК не распространяет свои рекомендации. Поэтому у людей двойные стандарты возникают. С одной стороны какой-то возраст может быть с флагом, а другие возраста уже нет. Люди понимают, что это абсурд. В угоду политиков это делается, но точно не для большинства людей в мире», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать в нейтральном статусе к международным соревнованиям тех индивидуальных спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.