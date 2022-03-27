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Сегодня, 11:53

Теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение от Даниила Медведева

Маррей рассказал, почему проиграл в матче с Медведевым
Виктория Кравченко
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Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева во втором круге в Майами. Британец уступил 4:6, 2:6.

«Мой уровень тенниса не позволяет мне побеждать в таких матчах. Было несколько хороших моментов, но с подачей и приемом я не справился. А это две ключевые вещи в теннисе», — цитирует Маррея Yahoo! Sports.

За 1 час 30 минут матча 26-летний Медведев выполнил четыре эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 34-летний Маррей один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

Даниил Медведев
Энди Маррей
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