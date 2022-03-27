Теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение от Даниила Медведева

Маррей рассказал, почему проиграл в матче с Медведевым

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева во втором круге в Майами. Британец уступил 4:6, 2:6.

«Мой уровень тенниса не позволяет мне побеждать в таких матчах. Было несколько хороших моментов, но с подачей и приемом я не справился. А это две ключевые вещи в теннисе», — цитирует Маррея Yahoo! Sports.