Теннисист Андрей Рублев признался, что не смотрел фильм о своем тезке-иконописце

Вторая ракетка России Андрей Рублев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру ответил на вопрос, насколько ему интересен великий русский иконописец Андрей Рублев, живший в XIV и XV веках в Московском княжестве.

— Смотрели ли фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев»?

— Давно хочу посмотреть, но все никак не получается. Если честно, из-за лени не доходят руки.

— А творчеством вашего полного тезки интересуетесь?

— В детстве, когда мне рассказали, что был такой знаменитый иконописец с такими же именем и фамилией, — было интересно. Какие-то иконы родители показывали, где-то что-то читал. Но уже давно такого увлечения нет.

— В музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева не были?

— Пока нет.

На данный момент 26-летний Рублев занимает 6-е место в рейтинге ATP, имея в своем активе 4970 очков.

23 марта россиянин уступил представителю Чехии Томашу Махачу во втором круге турнира в Майами.