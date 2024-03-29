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29 марта, 13:49

Ольховский рассказал, чего ждет от матча Медведева с Синнером

Виктория Кравченко
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Известный теннисист Андрей Ольховский рассказал, чего ждет от матча Даниила Медведева и Янника Синнера в полуфинале турнира в Майами.

«Будет хороший матч. Медведев в хорошей форме, мне нравится, как он играет. Что касается Синнера, он в этом сезоне доказал, что великолепен. Предыдущий матч Медведев хорошо, чисто отыграл. Да, иногда бывают срывы, но в основном Даня играет уверенно и в решающих моментах», — цитирует Ольховского Metaratings.ru.

Матч между Медведевым и Синнером состоится сегодня, 29 марта.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча между Медведевым и Синнером.

Источник: https://metaratings.ru/news/olkhovskii-zhdyot-upornoi-borby-v-matche-medvedeva-i-sinnera-348208/
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Янник Синнер
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