Медведев — Надаль: трансляция матча 1/2 финала Итогового турнира
09:00
Россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль сыграют в полуфинале ATP World Tour Finals 2020 в субботу, 21 ноября.
Матч заключительного мужского турнира теннисного сезона в Лондоне начнется ориентировочно в 23:00 (время московское).
Трансляцию игры проведет телеканал Eurosport.
В прямом эфире полуфинальный матч Медведев — Надаль можно смотреть на сайте Eurosport.ru.
В первом полуфинале сыграют австриец Доминик Тим и серб Новак Джокович. Начало этого матча запланировано на 17:00 (мск).
Финал Итогового турнира пройдет в воскресенье, 22 ноября.
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