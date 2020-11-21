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Медведев — Надаль: трансляция матча 1/2 финала Итогового турнира

09:00
Даниил Медведев. Фото AFP Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото AFP
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Россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль сыграют в полуфинале ATP World Tour Finals 2020 в субботу, 21 ноября.

Матч заключительного мужского турнира теннисного сезона в Лондоне начнется ориентировочно в 23:00 (время московское).

Трансляцию игры проведет телеканал Eurosport.

В прямом эфире полуфинальный матч Медведев — Надаль можно смотреть на сайте Eurosport.ru.

Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters

В первом полуфинале сыграют австриец Доминик Тим и серб Новак Джокович. Начало этого матча запланировано на 17:00 (мск).

Финал Итогового турнира пройдет в воскресенье, 22 ноября.

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