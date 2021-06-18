Рублев доволен победой над Кольшрайбером в 1/4 финала турнира ATP в Халле
20:18
Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над немцем Филиппом Кольшрайбером (7:6 (7:4), 6:2) в четвертьфинале турнира ATP в Халле.
«Доволен своим выступлением. Первый сет был действительно тяжелым. После него, думаю, Филиппу уже просто было тяжело психологически. А я добился хорошего результата в игре», — приводит слова Рублева официальный сайт ATP.
В полуфинале Рублев сыграет с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили.
Дополнительная информация:
https://www.atptour.com/en/news/rublev-harris-basilashvili-halle-2021-friday
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