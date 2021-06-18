Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Рублев доволен победой над Кольшрайбером в 1/4 финала турнира ATP в Халле

20:18
Теги:

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над немцем Филиппом Кольшрайбером (7:6 (7:4), 6:2) в четвертьфинале турнира ATP в Халле.

«Доволен своим выступлением. Первый сет был действительно тяжелым. После него, думаю, Филиппу уже просто было тяжело психологически. А я добился хорошего результата в игре», — приводит слова Рублева официальный сайт ATP.

В полуфинале Рублев сыграет с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/rublev-harris-basilashvili-halle-2021-friday

Читайте также

Хорватия — Чехия, Евро-2020: где смотреть онлайн трансляцию матча
"Машины сносит, все закрыто": очевидец снял видео из затопленной Ялты
Кристиан Эриксон после операции сделал признание
Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд