Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:52

Селиваненко о победе Медведева над Хидзикату: «Это хороший результат. Даниил будет набирать форму»

Селиваненко поделился мнением по поводу победы Медведева над Хидзикату
Читать «СЭ» в

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Даниила Медведева над австралийцем Ринки Хидзикату во втором круге турнира в Лос-Кабосе — 6:4, 6:3.

«Для Даниила это был первый матч после перерыва. Я думаю, что это хороший результат. Даниил будет набирать форму. К этому матчу нужно относиться именно как к первому матчу после долгой паузы. По первой игре тяжело судить по форме. Он сыграл именно так, как должен играть матч первого круга такого турнира. Хорошая рабочая победа для такого турнира и такого круга», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Полине Николаевой.

Следующим соперником россиянина будет Рикардас Беранкис из Литвы. Медведев лидирует в рейтинге ATP с 13 июня 2022 года. US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября.

0
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Рухнет ли «Челси» без Абрамовича, возьмет ли Холанд «Золотую бутсу» и кто станет чемпионом? Что думают букмекеры про 7 главных интриг АПЛ
Материалы сюжета: Даниил Медведев: новая гонка за №1 в рейтинге ATP
Медведев одержал 250-ю победу в профессиональной карьере
У Надаля «горят» 9% рейтинга, у Медведева — 67%. Россиянина ждут тяжелые четыре месяца
Медведев считает, что Надаль может стать первой ракеткой мира по итогам 2022 года
Медведев прокомментировал возвращение к соревнованиям после месячного перерыва
Медведев сохранил лидерство в рейтинге ATP
Медведев — лучший теннисист в истории России. Какие рекорды ему осталось побить?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев допустил, что Медведев может перестать быть первой ракеткой мира в сентябре
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости