Селиваненко о победе Медведева над Хидзикату: «Это хороший результат. Даниил будет набирать форму»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Даниила Медведева над австралийцем Ринки Хидзикату во втором круге турнира в Лос-Кабосе — 6:4, 6:3.

«Для Даниила это был первый матч после перерыва. Я думаю, что это хороший результат. Даниил будет набирать форму. К этому матчу нужно относиться именно как к первому матчу после долгой паузы. По первой игре тяжело судить по форме. Он сыграл именно так, как должен играть матч первого круга такого турнира. Хорошая рабочая победа для такого турнира и такого круга», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Полине Николаевой.

Следующим соперником россиянина будет Рикардас Беранкис из Литвы. Медведев лидирует в рейтинге ATP с 13 июня 2022 года. US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября.