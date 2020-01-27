Стэн Вавринка: «Нужно было бороться с самим собой»

Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал свой выход в четвертьфинал Australian Open. В 1/8 финала он в пяти сетах сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева.

— Нужно было искать выход из сложившейся ситуации. Во втором и третьем сетах я потерял контроль и начал проигрывать, — приводит слова Вавринки официальный Twitter ATP. — Нужно было бороться с самим собой, находить свою игру. Понимал, что все зависит от моего психологического настроя. Нужно было продолжать работать. И я очень рад, что это принесло свои результаты.