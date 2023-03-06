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Сегодня, 14:53

Циципас: «Главные удовольствия в жизни простые и бесплатные»

Виталий Косик
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, какие удовольствия для него самые важные в жизни.

«Главные удовольствия в жизни простые и бесплатные: теплые объятия, добрые слова, красивый закат», — написал Циципас в соцсетях.

На своем последнем турнире в Роттердаме, грек потерпел поражение от итальянца Янника Синнера в двух сетах.

После Роттердама Стефанос Циципас принял решение сняться с соревнований в Акапулько (Мексика), которые завершились на прошлой неделе.

Теннис
Стефанос Циципас
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