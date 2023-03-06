Ольховский прокомментировал решение Джоковича сняться с турниров в США

Финалист «Ролан Гаррос» — 1992 Андрей Ольховский отреагировал на отказ Новака Джоковича выступать на турнирах в США.

«Турниры от этого теряют очень многое. То есть, повторяется ситуация, когда Джоковича лишают права принимать участие в турнирах. Он может сделать прививку, но он это решил уже для себя, поэтому, если рассматривать с позиции качества турнира, то конечно, турнир от этого теряет», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Причиной такого шага серба стал негативный ответ на просьбу представить ему право на въезд в США без прививки от коронавируса.

35-летний Джокович владеет рекордом по количеству недель во главе мирового рейтинга среди мужчин и женщин. За карьеру он выиграл 93 турнира в одиночном разряде, включая 22 победы на турнирах «Большого шлема».