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Стали известны номинанты на попадание в Международный зал теннисной славы в 2022 году

17:30
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Ана Иванович, Флавия Пеннетта, Карлос Мойя и Кара Блэк, а также Лайза Рэймонд и Хуан Карлос Ферреро номинированы на попадание в Международный зал теннисной славы в 2022 году, сообщает сайт организации.

Раймонд и Ферреро были впервые номинированы в 2021 году. Игроки могут избираться в течение трех лет, после чего их исключают из списка.

Новые члены Зала славы станут известны в начале следующего года. Церемония инаугурации запланирована на 16 июля.

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Иван Шитик все материалы автора
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