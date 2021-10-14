Стали известны номинанты на попадание в Международный зал теннисной славы в 2022 году

Ана Иванович, Флавия Пеннетта, Карлос Мойя и Кара Блэк, а также Лайза Рэймонд и Хуан Карлос Ферреро номинированы на попадание в Международный зал теннисной славы в 2022 году, сообщает сайт организации.

Раймонд и Ферреро были впервые номинированы в 2021 году. Игроки могут избираться в течение трех лет, после чего их исключают из списка.

Новые члены Зала славы станут известны в начале следующего года. Церемония инаугурации запланирована на 16 июля.