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Корда, Андухар, Мертенс и Коллинз пропустят Кубок Кремля

12:20
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Сразу несколько теннисистов отказались от участия в Кубке Кремля, сообщает пресс-служба турнира.

Американец Себастьян Корда был вынужден сняться из-за кишечной инфекции. В основной сетке его заменит Ботик Ван де Зандшульп из Нидерландов. От участия отказался и Пабло Андухар из Испании. Он получил травму руки.

Также снялась Элиза Мертенс из Бельгии. Дэниэлл Коллинз из США будет вынуждена пропустит соревнования из-за травмы колена. Таким образом, в основную сетку турнира прошли россиянка Людмила Самсонова, Айла Томлянович из Австралии и Маркета Вондроушова из Чехии.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Дополнительная информация:

https://kremlincup.ru/news/753/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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