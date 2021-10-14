Корда, Андухар, Мертенс и Коллинз пропустят Кубок Кремля
12:20
Сразу несколько теннисистов отказались от участия в Кубке Кремля, сообщает пресс-служба турнира.
Американец Себастьян Корда был вынужден сняться из-за кишечной инфекции. В основной сетке его заменит Ботик Ван де Зандшульп из Нидерландов. От участия отказался и Пабло Андухар из Испании. Он получил травму руки.
Также снялась Элиза Мертенс из Бельгии. Дэниэлл Коллинз из США будет вынуждена пропустит соревнования из-за травмы колена. Таким образом, в основную сетку турнира прошли россиянка Людмила Самсонова, Айла Томлянович из Австралии и Маркета Вондроушова из Чехии.
Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
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