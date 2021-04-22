Циципас прошел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне
16:26
Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл австралийца Алекса Де Минаура в матче третьего круга турнира ATP в Барселоне (Испания) — 7:5, 6:3.
В четвертьфинале турнира Циципас сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 1 565 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Стефанос Циципас (Греция, 2) — Алекс Де Минаур (Австралия, 14) — 7:5, 6:3
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