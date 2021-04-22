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Циципас прошел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне

16:26
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Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл австралийца Алекса Де Минаура в матче третьего круга турнира ATP в Барселоне (Испания) — 7:5, 6:3.

В четвертьфинале турнира Циципас сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 1 565 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Алекс Де Минаур (Австралия, 14) — 7:5, 6:3

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