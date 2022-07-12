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Сегодня, 16:45

Финалист «Ролан Гаррос» Рууд сыграет с Черундоло во втором круге турнира в Бостаде

Алексей Еремин
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Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло обыграл португальца Педру Соузу в первом круге турнира в Бостаде (Швеция).

Игра длилась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3.

Следующим соперником Черундоло станет финалист «Ролан Гаррос» датчанин Каспер Рууд.

Также в первом круге австриец Доминик Тим за 2 часа 39 минут обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори. Игра завершилась со счетом 3:6, 6:1, 7:6 (7:5). Следующим соперником Тима станет испанец Роберто Баутиста Агут.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 597 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Франсиско Черундоло (Аргентина) — Педру Соуза (Португалия, Q) — 6:4, 6:3

Доминик Тим (Австрия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 3:6, 6:1, 7:6 (7:5)

Теннис
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