Финалист «Ролан Гаррос» Рууд сыграет с Черундоло во втором круге турнира в Бостаде
Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло обыграл португальца Педру Соузу в первом круге турнира в Бостаде (Швеция).
Игра длилась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3.
Следующим соперником Черундоло станет финалист «Ролан Гаррос» датчанин Каспер Рууд.
Также в первом круге австриец Доминик Тим за 2 часа 39 минут обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори. Игра завершилась со счетом 3:6, 6:1, 7:6 (7:5). Следующим соперником Тима станет испанец Роберто Баутиста Агут.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 597 900 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Франсиско Черундоло (Аргентина) — Педру Соуза (Португалия, Q) — 6:4, 6:3
Доминик Тим (Австрия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 3:6, 6:1, 7:6 (7:5)
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