Соуза и Феррер вышли во второй круг турнира в Буэнос-Айресе

Испанец Давид Феррер вышел во второй круг турнира ATP в Буэнос-Айресе (Аргентина). В матче первого раунда он обыграл Малека Джазири из Туниса - 7:6 (15:13), 6:3. Матч продолжался 1 час 52 минуты.
В другом матче дня португалец Жоау Соуза обыграл аргентинца Хуана Игнасио Лондеро - 6:3, 6:4.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 590 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Жоау Соуза (Португалия, 5) - Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) - 6:3, 6:4
Давид Феррер (Испания, WC) - Малек Джазири (Тунис, 8) - 7:6 (15:13), 6:3
Дополнительная информация
Загрузка...