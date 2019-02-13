Соуза и Феррер вышли во второй круг турнира в Буэнос-Айресе

Испанец Давид Феррер вышел во второй круг турнира ATP в Буэнос-Айресе (Аргентина). В матче первого раунда он обыграл Малека Джазири из Туниса - 7:6 (15:13), 6:3. Матч продолжался 1 час 52 минуты.

В другом матче дня португалец Жоау Соуза обыграл аргентинца Хуана Игнасио Лондеро - 6:3, 6:4.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 590 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Жоау Соуза (Португалия, 5) - Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) - 6:3, 6:4

Давид Феррер (Испания, WC) - Малек Джазири (Тунис, 8) - 7:6 (15:13), 6:3