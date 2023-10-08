Синнер — о соперничестве с Алькарасом: «Мне очень приятно делить с ним корт»

Итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что ему нравится соперничество с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Каждый раз, когда я играю против него, я чувствую, что мы оба стараемся изо всех сил. Мы оба явно ненавидим проигрывать, особенно друг другу. У нас очень хорошие отношения вне корта. Думаю, мы хорошие друзья, но все же на корте я немного нервничаю, потому что хочу победить. Я ненавижу проигрывать. Мы оба очень молоды, и нам кажется, что когда мы играем, за нами наблюдает много людей. И, очевидно, мне очень приятно делить с ним корт. Поэтому я всегда с нетерпением жду наших с ним матчей. Я чувствую, что, когда играю против лучших игроков мира, я действительно вижу, где можно стать лучше, и это, по сути, моя главная цель», — заявил Синнер.

В полуфинале турнира в Пекине, который прошел 3 октября, Синнер обыграл Алькараса со счетом 7:6 (7:4), 6:1. В финальном матче итальянец оказался сильнее россиянина Даниила Медведева и стал чемпионом турнира. Всего на счету 22-летнего Синнера 9 побед на турнирах АТР.

20-летний Алькарас — победитель двух турниров «Большого шлема» и 12 турниров ATP в одиночном разряде.