Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    ATP

Синнер победил Де Минаура в финале Next Gen ATP Finals

00:24

Итальянец Янник Синнер победил австралийца Алекса Де Минаура в финале турнира Next Gen ATP Finals — 4:2, 4:1, 4:2.

Синнер выиграл пятый турнир в карьере, все пять — в 2019 году.

Милан (Италия)

Турнир ATP Next Gen ATP Finals

Призовой фонд 1 400 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 8, WC) — Алекс Де Минаур (Австралия, 1) — 4:2, 4:1, 4:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/milan/2019/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир