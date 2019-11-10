Синнер победил Де Минаура в финале Next Gen ATP Finals

Итальянец Янник Синнер победил австралийца Алекса Де Минаура в финале турнира Next Gen ATP Finals — 4:2, 4:1, 4:2.

Синнер выиграл пятый турнир в карьере, все пять — в 2019 году.

Милан (Италия)

Турнир ATP Next Gen ATP Finals

Призовой фонд 1 400 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 8, WC) — Алекс Де Минаур (Австралия, 1) — 4:2, 4:1, 4:2