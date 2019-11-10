Синнер победил Де Минаура в финале Next Gen ATP Finals
00:24
Итальянец Янник Синнер победил австралийца Алекса Де Минаура в финале турнира Next Gen ATP Finals — 4:2, 4:1, 4:2.
Синнер выиграл пятый турнир в карьере, все пять — в 2019 году.
Милан (Италия)
Турнир ATP Next Gen ATP Finals
Призовой фонд 1 400 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Янник Синнер (Италия, 8, WC) — Алекс Де Минаур (Австралия, 1) — 4:2, 4:1, 4:2
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