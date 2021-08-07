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Синнер обыграл Джонсона и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне

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Итальянский теннисист Янник Синнер победил американца Стивена Джонсона (6:4, 6:2) в матче 1/4 финала турнира в Вашингтоне (США).

Следующим соперником итальянца станет еще один американец Дженсон Бруксби.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 5) — Стив Джонсон (США) — 6:4, 6:2

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