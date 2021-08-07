Синнер обыграл Джонсона и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне
00:04
Итальянский теннисист Янник Синнер победил американца Стивена Джонсона (6:4, 6:2) в матче 1/4 финала турнира в Вашингтоне (США).
Следующим соперником итальянца станет еще один американец Дженсон Бруксби.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Янник Синнер (Италия, 5) — Стив Джонсон (США) — 6:4, 6:2
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю