Бруксби обыграл Миллмэна и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне
22:31
Американский теннисист Дженсон Бруксби победил австралийца Джона Миллмэна (6:1, 6:2) в матче 1/4 финала турнира АТР в Вашингтоне (США).
В полуфинале американец сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Стив Джонсон (США).
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дженсон Бруксби (США, WC) — Джон Миллмэн (Австралия, 11) — 6:1, 6:2
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