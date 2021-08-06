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Бруксби обыграл Миллмэна и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне

22:31
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Американский теннисист Дженсон Бруксби победил австралийца Джона Миллмэна (6:1, 6:2) в матче 1/4 финала турнира АТР в Вашингтоне (США).

В полуфинале американец сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Стив Джонсон (США).

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дженсон Бруксби (США, WC) — Джон Миллмэн (Австралия, 11) — 6:1, 6:2

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Евгений Петров все материалы автора

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