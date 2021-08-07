Нисикори обыграл Харриса и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне
04:13
Японский теннисист Кей Нисикори в четвертьфинале турнира в Вашингтоне обыграл южноафриканца Ллойда Харриса со счетом 6:3, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 54 минут. Японец сделал один эйс и одну двойную ошибку, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 14.
В полуфинале Нисикори встретится с победителем матча Маккензи Макдональд (США) — Денис Кудла (США).
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кеи Нисикори (Япония) — Ллойд Харрис (ЮАР, 14) — 6:3, 7:5
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