Нисикори обыграл Харриса и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне

Японский теннисист Кей Нисикори в четвертьфинале турнира в Вашингтоне обыграл южноафриканца Ллойда Харриса со счетом 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 54 минут. Японец сделал один эйс и одну двойную ошибку, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 14.

В полуфинале Нисикори встретится с победителем матча Маккензи Макдональд (США) — Денис Кудла (США).

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кеи Нисикори (Япония) — Ллойд Харрис (ЮАР, 14) — 6:3, 7:5