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Нисикори обыграл Харриса и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне

04:13
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Японский теннисист Кей Нисикори в четвертьфинале турнира в Вашингтоне обыграл южноафриканца Ллойда Харриса со счетом 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 54 минут. Японец сделал один эйс и одну двойную ошибку, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 14.

В полуфинале Нисикори встретится с победителем матча Маккензи Макдональд (США) — Денис Кудла (США).

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кеи Нисикори (Япония) — Ллойд Харрис (ЮАР, 14) — 6:3, 7:5

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Сергей Разин все материалы автора

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