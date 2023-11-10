Шевченко впервые в карьере вышел в финал турнира ATP

Российский теннисист Александр Шевченко впервые в карьере вышел в полуфинал турнира на уровне ATP.

В полуфинале соревнования ATP 250 в Метце (Франция) 22-летний россиянин обыграл француза Пьер-Юга Эрбера со счетом 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 17 минут.

63-я ракетка мира Шевченко 8 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету 344-й ракетки мира Эрбера 10 эйсов, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Соперником россиянина по финалу станет победитель матча Фабио Фоньини (Италия, WC) — Уго Умбер (Франция, 4).

Шевченко на данный момент в лайв-рейтинге поднялся на высшее для себя 49-е место.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 562 815 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Шевченко (Россия) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, WC) — 6:4, 6:4