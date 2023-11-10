Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:58

Шевченко впервые в карьере вышел в финал турнира ATP

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Шевченко.
Фото Reuters

Российский теннисист Александр Шевченко впервые в карьере вышел в полуфинал турнира на уровне ATP.

В полуфинале соревнования ATP 250 в Метце (Франция) 22-летний россиянин обыграл француза Пьер-Юга Эрбера со счетом 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 17 минут.

63-я ракетка мира Шевченко 8 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету 344-й ракетки мира Эрбера 10 эйсов, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Соперником россиянина по финалу станет победитель матча Фабио Фоньини (Италия, WC) — Уго Умбер (Франция, 4).

Шевченко на данный момент в лайв-рейтинге поднялся на высшее для себя 49-е место.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 562 815 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Шевченко (Россия) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, WC) — 6:4, 6:4

Теннис
Александр Шевченко
2
23
Читайте также
Медина: «День дебюта за «Спартак» буду помнить всегда!»
Канадцы Лажуа и Лага лидируют после ритм-танца на этапе «Гран-при» в Китае
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дрейпер стал первым финалистом турнира в Софии

ATP Finals 2023: расписание матчей 12 и 13 ноября
Новости
RSS RSS
Все новости