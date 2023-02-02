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Сегодня, 10:34

Джокович провел 36 процентов карьеры на первом месте рейтинга ATP

Руслан Минаев
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Сербский теннисист Новак Джокович проводит 374-ю неделю на первой строчке рейтинга ATP. Он провел 35,7 процентов своей карьеры, лидируя в мировом теннисе.

Испанец Рафаэль Надаль провел на первой строчке рейтинга 18,1 процента карьеры, швейцарец Роджер Федерер — 24,5 процента, американец Пит Сампрас — 35 процентов.

Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии-2023. Серб выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. По этому показателю он сравнялся с Надалем.

Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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