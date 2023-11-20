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Сегодня, 12:50

Хачанов и Кудерметова сыграют на турнире в Санкт-Петербурге

Алина Савинова
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

15-я ракетка мира Карен Хачанов и занимающая 19-е место в рейтинге WTA Вероника Кудерметова примут участие в выставочном турнире в Санкт-Петербурге, сообщается в официальном аккаунте соревнований в соцсетях.

Турнир пройдет с 1 по 3 декабря на кортах КСК «Арена». В рамках соревнования теннисисты будут поделены на две группы (Львы и Сфинксы), в каждую из которых войдут три игрока АТР, три игрока WTA и играющий капитан.

Хачанову присвоен первый номер посева в команде Львов, Кудерметовой — в команде Сфинксов.

Ранее сообщалось, что группу Львов также будут представлять россияне Анастасия Потапова, Александр Шевченко, болгарская теннисистка Виктория Томова и серб Ласло Дьере. За Сфинксов сыграют Диана Шнайдер из России и Душан Лайович из Сербии.

Теннис
Вероника Кудерметова
Карен Хачанов
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