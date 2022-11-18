Рууд заявил, что Джокович лучший игрок на харде

Норвежский теннисист Каспер Рууд выбрал лучшего между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

«На харде Новак лучше всех в мире. Как я уже раньше говорил, это не в обиду Карлосу. Он номер один в мире. Но если надо выбрать одного игрока на харде в помещении, если бы от этого зависела жизнь, я бы выбрал Новака, чтобы тот сыграл сет или матч. Он хорошо играет. В Париже он показал, что он тоже человек, немного неожиданно проиграв в финале молодому, но тоже классному игроку», — приводит слова Рууда Sportskeeda.

35-летний Джокович является 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».

19-летний Алькарас — самый молодой лидер рейтинга ATP в истории.