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Сегодня, 08:44

Рууд заявил, что Джокович лучший игрок на харде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд выбрал лучшего между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

«На харде Новак лучше всех в мире. Как я уже раньше говорил, это не в обиду Карлосу. Он номер один в мире. Но если надо выбрать одного игрока на харде в помещении, если бы от этого зависела жизнь, я бы выбрал Новака, чтобы тот сыграл сет или матч. Он хорошо играет. В Париже он показал, что он тоже человек, немного неожиданно проиграв в финале молодому, но тоже классному игроку», — приводит слова Рууда Sportskeeda.

35-летний Джокович является 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».

19-летний Алькарас — самый молодой лидер рейтинга ATP в истории.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-no-offense-carlos-alcaaz-pick-one-indoor-hard-court-depending-life-i-choose-novak-djokovic-play-set-casper-ruud
Теннис
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
Новак Джокович
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