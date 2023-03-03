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Сегодня, 19:08

Селиваненко рассказал, с кем Рублеву лучше встретиться в финале турнира в Дубае

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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал для «СЭ» победу Андрея Рублева в полуфинале турнира в Дубае над Александром Зверевым (6:3, 7:6).

«Без эмоциональности и без внутреннего драйва не приходят победы, но когда она становится чрезмерной, то начинает уже тебя заводить, и ты теряешь контроль над игрой. Все должно быть сбалансированно, и Андрей сейчас этот баланс, очевидно, находит», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Также Селиваненко высказался о возможном сопернике Рублева в финале.

«Никто из них не рассчитывает, что с кем-то будет играть легче, с кем-то сложнее. Не имеет смысла на этом акцентировать внимание. Все играют друг с другом на протяжении всего сезона, никто на таком уровне не концентрируется на выборе соперника», — добавил Селеваненко.

Соперник Рублева в финале турнира в Дубае будет определен по итогу матча между Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым.

Андрей Рублев
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