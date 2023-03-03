Российский теннисист Андрей Рублев после победного матча с немцем Александром Зверевым в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ) подвел итоги встречи. Игра завершилась со счетом 6:3, 7:6.

«Думал, будет третий сет. Морально к нему готовился, но мне удалось сохранить сетпоинт каким-то образом. У меня было несколько матчболов, но Зверев играл хорошо. При счете 9:9 я хорошо отыграл розыгрыш, а после сказал себе: «Хорошо, давай попробуем сделать это здесь и сейчас». Я выиграл сумасшедший розыгрыш, мне очень повезло. Это был суперинтенсивный тай-брейк», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.

После победы россиянин на английском языке написал на камере «Цой жив».

В финале турнира россиянин сыграет с победителем пары Даниил Медведев — Новак Джокович.