Селиваненко о победе Медведева, Рублева и Андреевой в Мировой лиге: «Выставочные турниры — обычная практика»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» высказался о победе Андрея Рублева, Даниила Медведева и Мирры Андреевой на выставочном турнире «Мировая теннисная лига».

Команда «Иглз», состоящая из российских теннисистов и американки Софии Кенин, обыграла соперников из команды «Кайтс» (Стефанос Циципас, Ллойд Джордж Харрис, Григор Димитров, Паула Бадоса и Арина Соболенко) в финале турнира со счетом 28:26.

«Вторая половина декабря — традиционное время межсезонья, когда большинство теннисистов совмещают завершение отдыха и предсезонной подготовки с выступлениями на подобных выставочных соревнованиях. Так что это в принципе обычная практика. С учетом удобства расположения Абу-Даби, для игроков это хорошая возможность провести время перед началом нового сезона в комфортном климате и уже оттуда переместиться в Австралию, где уже скоро начнется новый теннисный год», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Николаю Гаврилову.

Турнир «Мировая теннисная лига» проводится с 2022 года.