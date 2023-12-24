Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 22:35

Селиваненко о победе Медведева, Рублева и Андреевой в Мировой лиге: «Выставочные турниры — обычная практика»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» высказался о победе Андрея Рублева, Даниила Медведева и Мирры Андреевой на выставочном турнире «Мировая теннисная лига».

Команда «Иглз», состоящая из российских теннисистов и американки Софии Кенин, обыграла соперников из команды «Кайтс» (Стефанос Циципас, Ллойд Джордж Харрис, Григор Димитров, Паула Бадоса и Арина Соболенко) в финале турнира со счетом 28:26.

«Вторая половина декабря — традиционное время межсезонья, когда большинство теннисистов совмещают завершение отдыха и предсезонной подготовки с выступлениями на подобных выставочных соревнованиях. Так что это в принципе обычная практика. С учетом удобства расположения Абу-Даби, для игроков это хорошая возможность провести время перед началом нового сезона в комфортном климате и уже оттуда переместиться в Австралию, где уже скоро начнется новый теннисный год», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Николаю Гаврилову.

Турнир «Мировая теннисная лига» проводится с 2022 года.

2
0
Читайте также
Власти Нидерландов не пускают российских велогонщиков на чемпионат Европы
Аделия Петросян выиграла чемпионат России в Челябинске
Ивлеева извинилась за вечеринку и пообещала передать деньги на благотворительность
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах РФ из-за заявления РАФС
Путин удивился, что Герой России попросил танк Т-90, а не отпуск
Мужчина вытолкнул девушку из окна пятого этажа жилого дома в Москве
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев проиграл Фритцу на выставочном турнире в Абу-Даби, а его команда «Иглз» обыграла «Фальконс»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости