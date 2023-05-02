Селиваненко о Хачанове: «Он вполне может претендовать на титулы»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в комментарии «СЭ» отреагировал на победу Карена Хачанова над Андреем Рублевым в 1/8 финала турнира ATP в Мадриде.

Матч завершился со счетом 7:6 (10:8), 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 42 минуты.

«Отличный боевой матч равных соперников. Карену сегодня удалось выиграть наиболее важные мячи на тай-брейке и реализовать брейк-пойнт, который в результате и стал по сути решающим. Для Карена, впрочем как и для Андрея этот сезон начался со знаком плюс, при такой уверенной и дисциплинированной игре он вполне может претендовать на титулы вместе со всеми остальными лидерами тура», — сказал Селиваненко «СЭ».

В четвертьфинале турнира 26-летний россиянин сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Александр Зверев (Германия).