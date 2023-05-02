Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:29

Карацев обыграл Медведева и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Аслан Карацев.
Фото Reuters

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл своего соотечественника Даниила Медведева в матче четвертого круга турнира в Мадриде — 7:6 (7:1), 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час и 38 минут.

Карацев дважды подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двух.

Медведев четырежды подал навылет, также не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырех.

В четвертьфинале турнира Карацев сыграет с победителем пары Тэйлор Фриц — Чжичжэнь Чжан.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Аслан Карацев (Россия, Q) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 7:6 (7:1), 6:4

Теннис
Аслан Карацев
Даниил Медведев
7
46
Читайте также
Мирра Андреева проиграла Соболенко в четвертом круге турнира в Мадриде
ЦСКА впервые в истории остался без финала Лиги ВТБ. Щербенев решил в концовке
Умер модельер Валентин Юдашкин
В Польше заявили о планах добиться репараций от России
На почте во Внуково обнаружили автоматы Калашникова в посылке
Военный РФ рассказал о желании ВСУ бежать со своих позиций в Марьинке
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Новак Джокович сможет сыграть на US Open-2023
Хачанов и Рублев сыграют первым запуском, Медведев и Карацев — вторым
Медведев — о болельщиках на матче с Шевченко: «Начали гудеть после повтора. Иногда кажется, что они приходят ради этого»
Российские теннисисты непобедимы в Мадриде. Исторический «мастерс» для наших игроков
Медведев: «Все говорят, что в Мадриде мне должно нравиться немного больше, потому что корты быстрее»
«Я смогу играть здесь лучше, чем на других турнирах на грунте». Медведев уверенно стартовал в Мадриде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хачанов в двух сетах победил Рублева и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде

Карацев — о победе над Медведевым: «В матчах с топ-игроками нужна полная концентрация и мне кажется я справился»
Новости
RSS RSS
Все новости