Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:31

Селиваненко назвал финал Медведева и Синнера противостоянием одних из лучших теннисистов нового поколения

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером в рамках финала турнира в Майами.

«Матчи игроков такого уровня, как Даниил и Янник всегда интересны со всех точек зрения — это противостояние одних из лучших игроков нового поколения, претендующих на лидерство в туре. 5:0 в пользу Медведева в личных встречах с Синнером? Счет личных встреч имеет статистическое значение, но каждый следующий матч всегда становится новым противостоянием», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

Финальный матч между Медведевым и Синнером пройдет в воскресенье, 2 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/selivanenko-nazval-final-medvedeva-i-sinnera-protivostoyaniem-odnih-iz-luchshih-igrokov-novogo-pokoleniya/
Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко назвал ключевой момент матча между Медведевым и Хачановым

Чесноков: «Медведев себя зарекомендовал как игрок, за которого россияне могут болеть. Сейчас он играет уникально»
Новости
RSS RSS
Все новости