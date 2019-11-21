Сборная Чили сравняла счет в матче с Германией

В матче финальной стадии Кубка Дэвиса сборная Чили сравняла счет в противостоянии с Германией — (1:1). Кристиан Гарин в трех продолжительных сетах победил Яна-Леннарда Штруффа.

Ранее в этой группе Аргентина проиграла Германии, но победила Чили.

Кубок Дэвиса Финальный турнир

Одиночный разряд

Группа C

Германия — Чили

Ян-Леннард Штруфф — Кристиан Гарин — 7:6(7:3), 6:7(7:9), 6:7(8:10)