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Сборная Чили сравняла счет в матче с Германией

17:51

В матче финальной стадии Кубка Дэвиса сборная Чили сравняла счет в противостоянии с Германией — (1:1). Кристиан Гарин в трех продолжительных сетах победил Яна-Леннарда Штруффа.

Ранее в этой группе Аргентина проиграла Германии, но победила Чили.

Кубок Дэвиса Финальный турнир

Одиночный разряд

Группа C

Германия — Чили

Ян-Леннард Штруфф — Кристиан Гарин — 7:6(7:3), 6:7(7:9), 6:7(8:10)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/davis/2019/97/

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