Сборная Чили сравняла счет в матче с Германией
17:51
В матче финальной стадии Кубка Дэвиса сборная Чили сравняла счет в противостоянии с Германией — (1:1). Кристиан Гарин в трех продолжительных сетах победил Яна-Леннарда Штруффа.
Ранее в этой группе Аргентина проиграла Германии, но победила Чили.
Кубок Дэвиса Финальный турнир
Одиночный разряд
Группа C
Германия — Чили
Ян-Леннард Штруфф — Кристиан Гарин — 7:6(7:3), 6:7(7:9), 6:7(8:10)
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