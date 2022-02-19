Российский теннисист Роман Сафиуллин назвал победу над Стефаносом Циципасом в четвертьфинале турнира в Марселе лучшей в карьере.

«Это лучшая победа в моей карьере. И это был мой первый четвертьфинал в турнирах ATP. Сегодня я хорошо принимал его подачи. Думаю, он этого не ожидал», — цитирует Tennis Majors Сафиуллина.

Следующим соперником россиянина будет канадец Феликс Оже-Альяссим.