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Сегодня, 01:22

«Это лучшая победа в моей карьере». Сафиуллин — о матче с Циципасом

Сафиуллин прокомментировал победу над Циципасом
Евгений Козинов
Корреспондент
Роман Сафиуллин.
Фото AFP

Российский теннисист Роман Сафиуллин назвал победу над Стефаносом Циципасом в четвертьфинале турнира в Марселе лучшей в карьере.

«Это лучшая победа в моей карьере. И это был мой первый четвертьфинал в турнирах ATP. Сегодня я хорошо принимал его подачи. Думаю, он этого не ожидал», — цитирует Tennis Majors Сафиуллина.

Следующим соперником россиянина будет канадец Феликс Оже-Альяссим.

Теннис
Роман Сафиуллин
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