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Сегодня, 06:10

Опелка и Миллмэн вышли в полуфинал турнира в Делрэй-Бич

Евгений Козинов
Корреспондент

Австралийский теннисист Джон Миллмэн вышел в полуфинал турнира в Делрэй-Бич. В двух сетах он переиграл болгарина Григора Димитрова — 6:4, 6:4.

Следующим соперником Миллмэна будет американец Райлли Опелка, который выиграл у француза Адриана Маннарино — 7:6 (7:2), 3:6, 6:1.

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com

Призовой фонд 593 895 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Райлли Опелка (США, 2) — Адриан Маннарино (Франция, 7) — 7:6 (7:2), 3:6, 6:1

Джон Миллмэн (Австралия) — Григор Димитров (Болгария, 3, WC) — 6:4, 6:4

Теннис
Адриан Маннарино
Григор Димитров
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