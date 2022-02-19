Опелка и Миллмэн вышли в полуфинал турнира в Делрэй-Бич
Австралийский теннисист Джон Миллмэн вышел в полуфинал турнира в Делрэй-Бич. В двух сетах он переиграл болгарина Григора Димитрова — 6:4, 6:4.
Следующим соперником Миллмэна будет американец Райлли Опелка, который выиграл у француза Адриана Маннарино — 7:6 (7:2), 3:6, 6:1.
Делрэй-Бич (США)
Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com
Призовой фонд 593 895 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Райлли Опелка (США, 2) — Адриан Маннарино (Франция, 7) — 7:6 (7:2), 3:6, 6:1
Джон Миллмэн (Австралия) — Григор Димитров (Болгария, 3, WC) — 6:4, 6:4
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