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Сафина назвала причину успеха российских теннсистов

16:32
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Экс-первая ракетка мира Динара Сафина высказалась о последних успехах российского мужского тенниса. По ее словам, российские теннисисты сейчас мотивируют друг друга прогрессировать.

«У мужчин сейчас отличная атмосфера, потому что все работают до предела. То же самое было у нас, когда играли Мыскина, Дементьева, Звонарева, Шарапова, Кузнецова: мы все подстегивали друг друга, чтобы играть как можно лучше и совершенствоваться. Они все хорошие друзья и действительно стараются подстегивать друг друга по максимуму».

На данный момент в топ-10 рейтинга ATP двое россиян: Даниил Медведев (номер 2) и Андрей Рублев (номер 8). В топ-50 также входят Карен Хачанов (22) и Аслан Карацев (42).

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