Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление российского теннисиста Аслана Карацева на турнире АТР в Дубае. В полуфинале Карацев обыграл Андрея Рублева (6:2, 4:6, 6:4).

«Победа над Рублевым не стала неожиданностью. Сейчас идет рабочий момент, все готовятся к более важным турнирам. Все играют подозрительно хорошо. Сейчас у Аслана все очки идут в плюс, как бы он не играл. У нас такая система. В прошлом году у него не было побед, соответственно каждая победа идет ему в плюс. Если он так продолжит выступать, то уже в этом году мы сможем увидеть его в первой двадцатке», — сказал Тарпищев «СЭ».

Также Тарпищев рассказал, какие у Карацева шансы в финале турнира против Харриса.

«Видно, что Аслан реально поднаелся. Его начало лихорадить в середине второго сета против Рублева, он стал хуже подавать. Это следствие нервной усталости. Если Карацев будет играть так же, как в первом сете — должен побеждать», — добавил Тарпищев.

Финал Ллойд Харрис — Аслан Карацев пройдет сегодня, 20 марта. Начало встречи в 18:00.

(Владимир Пушкарев)