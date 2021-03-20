Кабаль и Фара выиграли парный турнир в Дубае
17:31
Колумбийские теннисисты Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара стали победителями турнира АТР в Дубае (ОАЭ) в парном разряде. В финале они обыграли хорватский дуэт Никола Мектич/Мате Павич — 7:6 (7:0), 7:6 (7:4). Матч продолжался один час и 47 минут.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 897 805 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 1) — Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 2) — 7:6 (7:0), 7:6 (7:4)
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...