Кабаль и Фара выиграли парный турнир в Дубае

Колумбийские теннисисты Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара стали победителями турнира АТР в Дубае (ОАЭ) в парном разряде. В финале они обыграли хорватский дуэт Никола Мектич/Мате Павич — 7:6 (7:0), 7:6 (7:4). Матч продолжался один час и 47 минут.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 897 805 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 1) — Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 2) — 7:6 (7:0), 7:6 (7:4)