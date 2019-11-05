Сафин считает, что в новом сезоне Медведев, Хачанов и Рублев могут оказаться в топ-10
5 ноября 2019, 23:46
Бывший теннисист Марат Сафин поделился мнением о ведущих теннисистах России — Данииле Медведеве, Карене Хачанове и Андрее Рублева.
— Во второй половине года Даниил Медведев показал, что может играть на самом высоком уровне, — цитирует Сафина Eurosport. — Он мог победить Надаля в финале US Open, но ему не хватило опыта.
Карен Хачанов начал сезон нестабильно, но в итоге смог остаться в топ-20, что уже хорошо. Надо делать выводы и двигаться дальше.
Андрей Рублев здорово закончил сезон, победив в Москве. Думаю, что все трое в новом сезоне могут быть в Топ-10.
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