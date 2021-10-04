Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Рууд вышел на первое место по количеству титулов в 2021 году

04:49

Норвежский теннисист Каспер Рууд в финале турнира в Сан-Диего обыграл британца Кэмерона Норри со счетом 6:0, 6:2.

Для 22-летнего норвежца это пятый титул в 2021 году — ранее он победил в Китцбюэле, Гштааде, Бастаде и Женеве.

Рууд лидирует по количеству титулов в текущем году среди теннисистов, опередив Новака Джоковича, Даниила Медведева и Александра Зверева, у которых по четыре победы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Спартаку» хватило сил после Неаполя. Красно-белые выиграли в Грозном
«Нижний Новгород» не смог вновь дать бой ЦСКА. Зато показал нового Шведа
Легендарный Ковальчук не нужен никому в НХЛ? Ему пора остановиться на КХЛ
Как нужно правильно завтракать. Советы эксперта
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
1
Офсайд