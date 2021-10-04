Рууд вышел на первое место по количеству титулов в 2021 году

Норвежский теннисист Каспер Рууд в финале турнира в Сан-Диего обыграл британца Кэмерона Норри со счетом 6:0, 6:2.

Для 22-летнего норвежца это пятый титул в 2021 году — ранее он победил в Китцбюэле, Гштааде, Бастаде и Женеве.

Рууд лидирует по количеству титулов в текущем году среди теннисистов, опередив Новака Джоковича, Даниила Медведева и Александра Зверева, у которых по четыре победы.