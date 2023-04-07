Итальянец Чеккинато вышел в полуфинал турнира в Португалии
Итальянский теннисист Марко Чеккинато в четвертьфинале турнира в Эшториле обыграл испанца Алехандро Фокина (7:5, 7:6 (7:5).
В полуфинале Чеккинато сыграет с победителем пары Миомир Кецманович (Сербия, 6) — Бернабе Сапата Миральес (Испания).
Эшторил (Португалия)
Турнир ATP Millennium Estoril Open
Призовой фонд 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Марко Чеккинато (Италия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 3) — 7:5, 7:6 (7:5)
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