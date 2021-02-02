Рублев вывел сборную России вперед в матче с Аргентиной на ATP Cup
10:39
Андрей Рублев в матче ATP Cup за час сломил сопротивление аргентинца Гвидо Пелью — 6:1, 6:2. Во втором матче дня встретятся первые «ракетки» стран — Даниил Медведев и Диего Шварцман. Начало встречи — в 10.55 (мск).
Следующим соперником сборной России станет команда Японии. В группе из трех сборных в полуфинал турнира проходит лишь лучшая команда.
Мельбурн (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 4 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа D
Россия — Аргентина
Андрей Рублев — Гвидо Пелья — 6:1, 6:2
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