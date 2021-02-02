Рублев вывел сборную России вперед в матче с Аргентиной на ATP Cup

Андрей Рублев в матче ATP Cup за час сломил сопротивление аргентинца Гвидо Пелью — 6:1, 6:2. Во втором матче дня встретятся первые «ракетки» стран — Даниил Медведев и Диего Шварцман. Начало встречи — в 10.55 (мск).

Следующим соперником сборной России станет команда Японии. В группе из трех сборных в полуфинал турнира проходит лишь лучшая команда.

Мельбурн (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 4 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа D

Россия — Аргентина

Андрей Рублев — Гвидо Пелья — 6:1, 6:2