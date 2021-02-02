Федерер объявил о своем возвращении на турнире в Дохе

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выступит в марте на турнире в Дохе. 39-летний спортсмен не выходил на корт с января 2020 года, когда в полуфинале Australian Open проиграл сербу Новаку Джоковичу.

Федерер тогда получил травму колена, после чего перенес две операции.

«Я долго думал, когда и куда вернуться. Возвращение на Открытом чемпионате Австралии — слишком рано для колена, — цитирует Федерера вещательная компания SRF. — Очень жаль, ведь на этом чемпионате я очень люблю играть. Турнир в Дохе подходит не только из-за колена. Хочу вернуться на меньший турнир, чтобы не получать много внимания и снизить стресс.

Турнир в Дохе пройдет 8-13 марта.