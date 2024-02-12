Томми Пол выиграл турнир в Далласе и завоевал второй титул АТР в карьере

Американский теннисист Томми Пол стал победителем турнира АТР 250 в Далласе. В финальном матче он обыграл соотечественника Маркоса Гирона со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.

Спортсмены провели на корте 2 часа 34 минуты. На счету Пола 7 эйсов и 2 реализованных брей-пойнта из двух.

26-летний американец выиграл турнир уровня АТР впервые с 2021 года — тогда он завоевал трофей на Открытом чемпионате Стокгольма.

Даллас (США)

Турнир ATP Dallas Open

Призовой фонд 756 020 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Томми Пол (США, 2) — Маркос Гирон (США) — 7:6 (7:3), 5:7, 6:3