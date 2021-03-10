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Медведев во втором круге турнира в Марселе встретится с белорусом Герасимовым

14:54
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Белорусский теннисист Егор Герасимов в первом круге турнира в Марселе обыграл немца Янника Ханфманна со счетом 6:2, 6:0.

Во втором круге соперником Герасимова станет россиянин Даниил Медведев.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 334 240 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Егор Герасимов (Белоруссия) — Янник Ханфманн (Германия) — 6:2, 6:0

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