Медведев во втором круге турнира в Марселе встретится с белорусом Герасимовым

Белорусский теннисист Егор Герасимов в первом круге турнира в Марселе обыграл немца Янника Ханфманна со счетом 6:2, 6:0.

Во втором круге соперником Герасимова станет россиянин Даниил Медведев.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 334 240 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Егор Герасимов (Белоруссия) — Янник Ханфманн (Германия) — 6:2, 6:0