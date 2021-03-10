Медведев во втором круге турнира в Марселе встретится с белорусом Герасимовым
14:54
Белорусский теннисист Егор Герасимов в первом круге турнира в Марселе обыграл немца Янника Ханфманна со счетом 6:2, 6:0.
Во втором круге соперником Герасимова станет россиянин Даниил Медведев.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 334 240 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Егор Герасимов (Белоруссия) — Янник Ханфманн (Германия) — 6:2, 6:0
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