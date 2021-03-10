Рублев в четвертьфинале турнира в Дохе сыграет с Фучовичем
10 марта 2021, 23:52
Венгр Мартон Фучович обыграл южноафриканца Ллойда Харриса во втором круге турнира в Дохе — 4:6, 7:6 (7:5), 6:2. В четвертьфинале он встретится с третьим номером «посева» россиянином Андреем Рублевым.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 787 930 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Мартон Фучович (Венгрия) — Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:2
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