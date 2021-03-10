Рублев в четвертьфинале турнира в Дохе сыграет с Фучовичем

Венгр Мартон Фучович обыграл южноафриканца Ллойда Харриса во втором круге турнира в Дохе — 4:6, 7:6 (7:5), 6:2. В четвертьфинале он встретится с третьим номером «посева» россиянином Андреем Рублевым.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 787 930 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мартон Фучович (Венгрия) — Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:2