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Рублев в четвертьфинале турнира в Дохе сыграет с Фучовичем

10 марта 2021, 23:52

Венгр Мартон Фучович обыграл южноафриканца Ллойда Харриса во втором круге турнира в Дохе — 4:6, 7:6 (7:5), 6:2. В четвертьфинале он встретится с третьим номером «посева» россиянином Андреем Рублевым.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 787 930 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мартон Фучович (Венгрия) — Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:2

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/doha/2021/

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