Рублев: «У меня нет секрета побед. Я просто концентрируюсь на игре»

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев высказался о победе во втором круге турнира в Дубае над Эмилем Руусувуори в Дубае (6:4, 6:4) и рассказал о секрете его побед.

«Действительно тяжелый матч. Для меня он первый, а Эмиль прошел квалификацию и первый круг. Он уже привык к условиям, и матч получился нелегким. Упорная борьба, особенно в некоторые моменты во втором сете. Я очень доволен своей сегодняшней игрой.

Нет у меня никакого секрета побед. Просто так получилось... Я концентрируюсь только на конкретной игре. Просто так случилось, что я хорошо выступал в туре ATP 500 и я очень рад. Посмотрим, что будет дальше. Пока не начали писать, что я выиграл 17, 18, 19 матчей, я даже не осознавал, что это сделал. Теперь я это осознаю... Я очень рад, что со мной так случилось. Очень рад, что повторил достижение Энди, потому что это нелегко", — цитирует Рублева официальный сайт ATP.

В 1/8 финала турнира Андрей Рублев встретится с победителем матча Тэйлор Фриц (США) — Николоз Басилашвили (Грузия).