Рублев встретится с Фритцем в 1/8 финала турнира в Дубае

Американский теннисист Тэйлор Фритц во втором круге турнира в Дубае обыграл грузина Николоза Басилашвили со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Американец сделал 26 эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал 7 из 8 брейк-пойнтов.

В 1/8 финала турнира Фритц встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 897 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США, 15) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:4)