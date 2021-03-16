Рублев встретится с Фритцем в 1/8 финала турнира в Дубае
19:37
Американский теннисист Тэйлор Фритц во втором круге турнира в Дубае обыграл грузина Николоза Басилашвили со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (7:4).
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Американец сделал 26 эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал 7 из 8 брейк-пойнтов.
В 1/8 финала турнира Фритц встретится с россиянином Андреем Рублевым.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 897 805 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Тэйлор Фритц (США, 15) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:4)
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