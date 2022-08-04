Рублев сыграет с Кресси в третьем круге турнира в Вашингтоне

Американский теннисист Максим Кресси одержал победу во втором круге турнира в Вашингтоне. В трех сетах он переиграл соотечественника Джека Сока — 4:6, 6:4, 6:0.

Следующим соперником Кресси будет российский теннисист Андрей Рублев.

Также победы во втором круге одержали Григор Димитров, Райлли Опелка и Ник Кирьос.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 953 285 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария, 5) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:1, 3:6, 7:5

Максим Кресси (США, 13) — Джек Сок (США) — 4:6, 6:4, 6:0

Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Кристофер Юбенкс (США, WC) — 6:3, 7:6 (7:2)

Райлли Опелка (США, 4) — Денис Кудла (США) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:4

Ник Кирьос (Австралия) — Томми Пол (США, 14) — 6:3, 6:4