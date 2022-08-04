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Сегодня, 07:02

Медведев вышел в третий круг турнира в Лос-Кабосе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу во втором круге турнира в Лос-Кабосе. В двух сетах он переиграл австралийца Ринки Хидзиката — 6:4, 6:3.

Следующим соперником россиянина будет Рикардас Беранкис из Литвы, обыгравший аргентинца Факундо Баньиса — 7:6 (7:4), 6:3.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Abierto de Tenis Mifel

Призовой фонд 822 110 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Рикардас Беранкис (Литва) — Факундо Баньис (Аргентина) — 7:6 (7:4), 6:3

Даниил Медведев (Россия, 1) — Ринки Хидзиката (Австралия, Q) — 6:4, 6:3

Теннис
Даниил Медведев
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