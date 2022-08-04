Медведев вышел в третий круг турнира в Лос-Кабосе
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу во втором круге турнира в Лос-Кабосе. В двух сетах он переиграл австралийца Ринки Хидзиката — 6:4, 6:3.
Следующим соперником россиянина будет Рикардас Беранкис из Литвы, обыгравший аргентинца Факундо Баньиса — 7:6 (7:4), 6:3.
Лос-Кабос (Мексика)
Турнир ATP Abierto de Tenis Mifel
Призовой фонд 822 110 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Рикардас Беранкис (Литва) — Факундо Баньис (Аргентина) — 7:6 (7:4), 6:3
Даниил Медведев (Россия, 1) — Ринки Хидзиката (Австралия, Q) — 6:4, 6:3
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